Concert: Les vieux rockers de Deep Purple ont encore du jus

Tout a commencé avec «Highway Star». Ian Gillan, le chanteur, vêtu d’un simple chanteur noir, l’a interprété le visage très expressif, terminant en invitant le public à suivre un geste du poing. Derrière, les écrans géant ont alterné entre des clips et des images du concert en direct. Une image des têtes des musiciens sur le mont Rushmore a été projetée, rappelant la pochette du mythique «Deep Purple in rock».

Un hommage à Jon Lord

Autour, le plus jeune de la bande, Simon McBride, 43 ans, récente recrue, a assuré sa partie de guitare. Tous ont enchaîné les solos, l’une des marques de fabrique de Deep Purple. Quitte à être parfois grandiloquent, mais le public en redemandait. Tous, même Don Airay, le claviériste, ou Ian Paice, le batteur au catogan, y sont passés. Les spectateurs, constitué pour une part de têtes grises, ont particulièrement réagi aux tubes comme «Lazy» ou le plus émouvant «When a blind man cries».

Le titre «Uncommon man», hommage à Jon Lord, claviériste historique décédé en 2012, a été très apprécié. Bien sûr, le tant attendu «Smoke on the water», en fin de spectacle, a ravi tout le monde, musiciens compris, et le public a chanté à tue-tête. Les membres de Deep Purple ont semblé profiter du moment, se faisant même plaisir à faire traîner les chansons. Comme ils font depuis une cinquantaine d’années.