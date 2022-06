Bande dessinée: Les vieux rockers tentent un retour sur scène

Après un premier tome dans lequel des septuagénaires réussissent le défi improbable de reformer leur groupe de rock d'antan, la «face B» les voit préparer un retour sur scène. Après s’être retrouvés, les papis ne veulent en effet pas s’arrêter au milieu du chemin et s’en donnent les moyens. Pour l’occasion, le groupe «Flying rooster» devient «Cold meat».

Les proches sont évidemment sceptiques, voire outrés, mais leur influence sur ces vieux têtus reste marginale. Quand il s’agit de musique, rien ne peut arrêter Georges et sa bande! À part quelques pépins de santé, qui hélas compromettent ce beau projet, même s’il en faut davantage pour entamer la volonté des gaillards.

«Touiteur?!»

De nouveau très bien narré, le second tome fonctionne aussi bien que le premier. En marge de leurs répétitions, les musiciens échangent régulièrement sur leurs histoires d’amour et leur vie de famille compliquée, offrant ainsi des respirations au récit. Ceux qui sont restés des ados attardés mènent une vie de rocker, ou s’en donnent l’air! Leurs petites anecdotes sont toujours touchantes et appuyées par des dialogues savoureux dans la veine des «Vieux fourneaux».