Football : Les vignettes Panini appartiendront bientôt au passé

La célèbre maison d’édition italienne n’a pas prolongé son partenariat avec l’UEFA et sera remplacée par Topps. Mais il lui reste encore la Coupe du monde au Qatar.

Jose Mourinho a fait la promotion pour Topps. Twitter

Les innombrables amoureux de football et collectionneurs en herbe devront bientôt un peu changer leurs habitudes. Incontournable complément des grandes compétitions internationales depuis 1961, le fameux album Panini n’accompagnera plus les grands rendez-vous européens.

Le contrat qui liait depuis des décennies la célèbre marque italienne avec l’UEFA touche à sa fin et c’est la compagnie américaine Topps qui lui succédera. Avec ce départ, c’est certainement une page qui se tourne pour les millions d’enfants et d’adultes qui se faisaient un point d’honneur de collectionner les fameuses vignettes. Une fièvre qui précédait tous les deux ans l’Euro et la Coupe du monde.

«Le championnat d’Europe est le plus grand et le plus prestigieux événement de football au niveau national en Europe» Mark Catlin, directeur général des sports et du divertissement chez Topps

Alors qu’elle était déjà partenaire officiel de la Ligue des champions, de l’Europa League et de l’Europa Conference League, la marque Topps s’est associée à l’UEFA pour tous les tournois internationaux, soit les Euros masculin et féminin ainsi que la Ligue des nations. Le contrat devrait être effectif jusqu’en 2028. «Le championnat d’Europe est le plus grand et le plus prestigieux événement de football au niveau national en Europe», a déclaré Mark Catlin, directeur général des sports et du divertissement international chez Topps.

Mourinho choisira les élus

Ce changement ne devrait pas bouleverser les habitudes des nombreux fans de football. Avant chaque tournoi, collectionner les images Panini était un passage obligé qui le restera probablement avec Topps. L'essentiel sera toujours d'être le mieux équipé possible pour participer aux échanges les plus fous dans la cour de récréation ou dans les bureaux. Avec l’espoir de pouvoir admirer les petites images des stars dans son propre album, si possible bien rempli.

Pour bien marquer son arrivée sur le marché de l’Euro, Topps a choisi le charismatique Jose Mourinho, actuellement à la tête de l’AS Rome, comme nouveau visage de sa campagne publicitaire. Selon l'entreprise américaine, le Portugais «choisira personnellement les joueurs qui seront représentés dans les collections».

Quid de la Coupe du monde?

La suite des événements n'est pas encore connue. Actuellement, Panini détient encore les droits des fameux autocollants pour la Coupe du monde 2026. Mais il est bien possible que Panini soit vite dépassé par la concurrence.

Après le prochain Mondial au Qatar, qui sera donc encore assuré par Panini, ce sera peut-être déjà la fin d’une magnifique histoire pour l’entreprise italienne. À moins d’une grande surprise, l'expression «images Panini» appartiendra bientôt au passé. Le fabricant culte ne sortira probablement plus de nouvel album – pour la première fois depuis 52 ans et le Mundial mexicain de 1970 – après Qatar 2022.