En France en 2011 : Les violences dans le couple ont tué 267 fois

267 décès «imputables aux violences au sein du couple» ont été recensés en France en 2011, phénomène en baisse mais toujours prégnant.

122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex.

Sur ce chiffre dévoilé mardi par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), 146 ont été tuées par leur conjoint(e), 78 sont des «victimes collatérales», le solde des décès étant imputable à des affaires de couples «non officialisés ou rivaux». Sur les 146 personnes mortes victimes de leurs conjoint(e) ou ex-conjoint(e), 122 sont des femmes et 24 des hommes, a précisé l'ONDRP citant des chiffres de la délégation aux victimes (DAV). Par rapport à 2010, il y a une forte baisse (-19%) et c'est «le taux le plus faible constaté depuis 2006», année où ces phénomènes ont fait l'objet d'études poussées.

Pour une large part, ces décès sont constitués de 80 meurtres non prémédités (62 femmes et 18 hommes), 59 assassinats (avec préméditation, 53 femmes et 6 hommes). Les sept homicides restants ont eu des femmes pour victimes et ont été commis «sans intention de donner» la mort. L'ONDRP fait en outre valoir que 78 «victimes collatérales» ont été impliquées dans ces crimes entre conjoints ce qui aboutit, dit-il, à un total de «224 personnes décédées en lien direct avec les violences mortelles recensées au sein du couple en 2011», et de 267 si on y ajoute les affaires de couples «non officialisés ou rivaux» (amants et petits amis). Les services de police ont indiqué pour leur part avoir enregistré dans leurs statistiques 100 tentatives d'homicides sur des femmes par leurs conjoints ou ex-conjoints.

53 868 violences sur des femmes

906 plaintes pour viols commis sur des femmes au sein du couple ont également été recensées. Toujours selon les forces de l'ordre, il y a eu 53 868 violences non mortelles sur des femmes dans le couple, 8 538 sur des hommes. Par ailleurs, les mains courantes des commissariats (signalement de faits de délinquance sans plainte) font état, toujours en 2011, de plus de 108 500 liés à des différends entre époux et concubins. La Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), citée par l'ONDRP, a traité plus de 17 500 appels téléphoniques pour des violences entre conjoints et réalisé une étude à ce sujet.

Il en ressort que les humiliations (73%), les coups à mains nues (67,5%), les viols conjugaux (52,3%), les privations de ressources (37%) «sont les actes les plus couramment commis» pour les violences. Plus d'une femme sur quatre (26%) affirme avoir déjà été victime de violences conjugales répétées et plus d'une femme sur cinq (22%) dit avoir déjà été victime d'une agression ou d'une tentative d'agression sexuelle, révèle un sondage Ipsos pour Femme actuelle publié lundi. Ce sondage a été réalisé en prévision de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.