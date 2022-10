Equateur: Les violences sanglantes dans une prison continuent

Équateur : Les violences sanglantes dans une prison continuent

Le centre pénitentiaire de Latacunga compte quelque 4300 détenus et est l’un des plus vastes du pays. Quinze prisonniers y ont été tués lundi et 33 autres blessés dans des affrontements à l’arme blanche et par arme à feu, avec une nouvelle fois des actes de barbarie et de mutilations sur les victimes. Selon un responsable de l’administration pénitentiaire, un chef de bande et leader des détenus, surnommé «El Patron», figure parmi les tués.