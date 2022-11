Olena Zelenska : «Les violences sexuelles font partie de l'arsenal russe»

La première dame d'Ukraine a affirmé lundi lors d'une conférence à Londres que les «violences et crimes sexuels» faisaient partie de «l'arsenal» russe pour «humilier les Ukrainiens».

«En ce moment, le bureau du procureur enquête sur plus de 100» cas de crimes sexuels présumés par des soldats russes, a affirmé Mme Zelenska, ajoutant que cela ne représentait qu'une «petite fraction» du nombre de ces agressions dans le conflit en Ukraine. Elle a rappelé que le premier cas qui a donné lieu à des poursuites était celui d'une femme violée par des soldats qui venaient de tuer son mari.

Depuis l'invasion russe le 24 février, «les opportunités des occupants se sont élargies pour humilier les Ukrainiens et malheureusement, les violences sexuelles et les crimes sexuels font partie de leur arsenal», a affirmé Mme Zelenska. La Russie a recours à la violence sexuelle «systématiquement et ouvertement», a-t-elle ajouté.