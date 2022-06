Alerte: Les violents orages qui ont touché la France se déplacent vers le Luxembourg

Météo-France avait appelé une grande partie du territoire français à la vigilance, samedi, en raison d’une «très forte activité orageuse après-midi et soir ». Au total, 65 départements étaient concernés par une vigilance orange, levée pour 40 d’entre eux au cours de la nuit de samedi à dimanche, dont ceux de la région parisienne. Les 25 autres, principalement dans le quart nord-est de la France, restent sous suivi. Ces violents orages en France, accompagnés de grêle, ont fait un mort à Rouen et deux autres blessés graves.

Ce dimanche, c'est le Grand-Duché qui a été placé en alerte jaune, dès 7h et jusqu'à 19h. MeteoLux évoque un «risque d'orages potentiellement forts, localement accompagnés de fortes pluies et des rafales atteignant jusqu'à 60 km/h». Pour l'heure, pas de risque de grêle mentionné, mais des pluies «entre 15 et 25 l/m² en peu de temps».