Au Luxembourg : Les viticulteurs ont besoin de bras pour les vendanges

Les vendanges devraient commencer plus tôt, cette année, après plusieurs mois très secs et ensoleillés. Les raisins commenceront à être cueillis entre début et mi-septembre. Et les viticulteurs luxembourgeois sont déjà en train de préparer la récolte. Pour cela, ils vont avoir besoin de bras supplémentaires entre les pieds de vignes. L'Institut viti-vinicole (IVV) et l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) ont renouvelé leur collaboration cette année, après l'expérience concluante de 2021, annoncent les deux organismes dans un communiqué commun.