Frappe russe à Krementchouk : Le moment où le missile a touché le centre commercial

Une vidéo montre la frappe russe sur le centre commercial de Krementchouk, qui a fait une vingtaine de morts.

Le président ukrainien a suggéré mardi, au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial de Krementchouk a été détruit par un missile russe. La frappe russe à Krementchouk a fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés et de disparus. La Russie dément avoir visé une installation civile, assurant avoir bombardé un dépôt d'armes. En dénonçant l'invitation à s'exprimer offerte par l'Albanie, présidente en exercice du Conseil de sécurité, au président ukrainien, Dmitry Polyanskiy a répété que la Russie avait visé un «entrepôt d'armes européennes et américaines» et non un centre commercial.