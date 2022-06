Frappe russe à Krementchouk : Les voisins du centre commercial réfutent la présence d’une cible militaire

Au lendemain de la frappe russe sur le centre commercial de Krementchouk, qui a fait une vingtaine de morts, les riverains démontent pièce par pièce la version officielle de Moscou.

«Absurde»: les habitants de la ville ukrainienne de Krementchouk, voisins du centre commercial Amstor, où une frappe russe a fait lundi une vingtaine de morts et des dizaines de blessés et de disparus, rejettent la version de l’armée russe, qui affirme avoir frappé un entrepôt militaire voisin. «Nous avons entendu ça, c’est absurde. Quand on vit ici, je me demande comment on peut croire des choses pareilles, qui relèvent de la pure invention», réagit Polina Pouchintseva, qui habite au quatrième étage d’un immeuble situé en face du centre Amstor.