Alsace : Les voitures de Louis de Funès en vadrouille à Mulhouse

«Elle va marcher beaucoup moins bien!»: de la 2 CV du «Corniaud» à la Méhari du «Gendarme» en passant par la DS de «Fantomas», les voitures des films de Louis de Funès s’exposent à partir de mercredi au Musée de l’Automobile de Mulhouse (Haut-Rhin). Visible jusqu’au 5 novembre, «En vadrouille avec Louis de Funès – L’acteur et ses voitures de légende» est une forme d’hommage à l’un des comédiens français «les plus populaires», disparu «il y a 40 ans», le 27 janvier 1983, explique à l’AFP Guillaume Gasser, directeur général du Musée national de l’automobile-Collection Schlumpf.

En partenariat avec le Musée Louis de Funès de Saint Raphaël (Var), le musée alsacien propose une plongée dans la filmographie du comédien en exposant sur 1.200 m2 18 voitures aperçues dans des films comme les cultissimes «Fantomas», la série des «Gendarmes», «Les Grandes vacances» ou encore «Les aventures de Rabbi Jacob». Si la plupart des pièces proviennent des riches fonds du site mulhousien, quatre, en revanche, sont des modèles originaux. Outre la rutilante Ford Mustang rouge et la Oldsmobile vues dans un «Gendarme», les amateurs du «Corniaud» pourront admirer la Cadillac et, surtout, la fameuse 2 CV conduite par Bourvil et transformée en pièces détachées après avoir été emboutie par Louis de Funès au volant d’une Rolls.