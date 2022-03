DE VOLVO A LAMBORGHINI – Les voitures de police les plus extraordinaires

DE VOLVO À LAMBORGHINI : Les voitures de police les plus extraordinaires

Les temps où la police pourchassait les malfrats à bord de berlines et de breaks sans âme sont définitivement révolus.

Le concours de la voiture de police la plus sportive est particulièrement apprécié aux Émirats arabes unis. Comme à Abou Dhabi, avec la Lykan HyperSport. Lykan

Au Luxembourg, la police dispose de deux Tesla dans sa flotte. Des engins utilisés par la police de la route. Certaines polices à travers le monde disposent aussi de véhicules plutôt cools.

La Ford Mustang Mach-E (États-Unis)

La police luxembourgeoise vient de se commander 96 Ford S-Mas. Et le constructeur américain vend aussi des voitures aux forces de l'ordre des États-Unis. Ainsi, sa Mustang Mach-E 100% électrique est proposée comme véhicule de série pour la police. Les autorités britanniques étaient les premières à tester le poney électrique; désormais l’intérêt se manifeste outre-Atlantique.

La police de l’État du Michigan a rapidement reçu une version du véhicule transformée en voiture de patrouille. Les forces de l’ordre doivent maintenant évaluer si la Mach-E est adaptée à leur activité quotidienne. Le véhicule d’essai est équipé de quatre roues motrices et d’une batterie permettant une autonomie standard (400 kilomètres). Les versions de série destinées à la police devraient ultérieurement être dotées d’une plus grande batterie pour plus d’autonomie, aussi bien sur les modèles à propulsion arrière (610 km) que sur ceux à transmission intégrale (540 km).

La Volvo V90 (Suède)

Espace, confort et sécurité sont sans doute les attributs les plus appropriés pour une Volvo V90. Mais une bonne réputation ne suffit pas à faire une voiture de police, du moins pas dans le royaume de Suède, où les véhicules ne sont couronnés de gyrophares bleus qu’une fois qu’ils ont passé l’éprouvant test d’aptitude pour devenir une voiture de patrouille.

Ce dernier consiste en une conduite d’urgence à grande vitesse, un parcours d’obstacles ainsi qu’un test de freinage et un test de l’élan. Outre la réussite dans toutes ces catégories, le véhicule doit également répondre aux normes élevées en matière de confort, d’ergonomie et de qualité. Parmi tous les véhicules testés l’élégant break suédois a obtenu la meilleure note de 9,2 sur 10.

La Spyker C8 Spyder (Pays-Bas)

Le cabriolet deux portes C8 Spyder du constructeur automobile hollandais «Spyker Motors» est sans doute la voiture de police la plus bizarre de notre classement. Cette voiture de sport fabriquée à la main est propulsée par un moteur Audi V8 4,2 litres de 405 ch, qui transmet sa puissance aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Grâce à elle, les «Politie-Blikvanger» (agents de police) n’ont aucun mal à passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

Même sur autoroute, la voiture de fonction présentée en 2006 a peu de concurrents. Alors que la plupart des véhicules en fuite sont bridés à 250 km/h, l’aiguille de la Spyker va jusqu’à 300 km/h. Malheureusement, ou heureusement pour les criminels, elle n’a pour l’instant été utilisée qu’une seule fois, lors de sa présentation.

La Brabus CLS Rocket Polizeiauto (Allemagne)

Dans le cadre de la campagne allemande «Tune it! Safe!», une initiative qui vise à promouvoir un tuning sûr, le ministère fédéral des Transports a œuvré sur un projet avec le tuner automobile Brabus. Cette collaboration hors du commun a donné naissance à une Mercedes-Benz Classe CLS revisitée au look de police. Baptisé Brabus CLS, le monstre de 730 ch équipé d’un moteur V12 biturbo n’a pas réussi à se faire une place au sein de la flotte officielle de véhicules de police, mais ses atouts ont néanmoins suffi pour qu’il ait sa place dans notre classement.

La Lexus LC500 (Japon)

Avec sa flotte de véhicules, la police de la préfecture de Tochigi, située au nord de Tokyo, incarne l’ennemi de la scène tuning nippone et fait comprendre que les armes ne sont pas toutes dotées d’une détente ou de lames, certaines pouvant être sur quatre roues et munies d’un nombre considérable de chevaux et d’arêtes, à l’instar de leur légendaire GT-R à gyrophares. Il y a environ un an, les forces de l’ordre de Tochigi ont encore une fois changé de véhicules pour passer à la Lexus LC500 Coupé.

Le sculptural bolide est propulsé par un V8 essence 5 litres d’une puissance de 471 ch et d’un couple de 540 Nm, avec un passage de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et une vitesse de pointe de 270 km/h. À propos: l’achat de modèles Lexus n’a pas coûté un yen aux contribuables, car la voiture de luxe a été offerte à l’administration par le dirigeant de Lexus, Kazuo Nakamura.

La BMW M5 Competition (Australie)

Il n’y a pas que la police des émirats qui soit fan de vitesse: il y a deux ans, les forces de l’ordre australiennes de Victoria ont pris en leasing une BMW M5 Competition. Grâce à son moteur V8 4,4 litres à double turbocompresseur, l’engin bavarois dispose de plus 625 ch, transmis aux quatre roues. La M5 est entièrement équipée pour les forces policières et floquée. Elle est à la pointe de la flotte de véhicules de patrouille, composée en grande partie de modèles 530d.

Ceci dit, en matière de parc automobile, la police de Victoria est réputée pour aimer tester de nouveaux véhicules. Les Australiens ont ainsi récemment mis en service une Model X. En dehors de celle-ci, une Honda Civic Type R, une Audi RS 4 Avant et une Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé sont également en service.

La Porsche 911 Carrera (Autriche)

En 2017, la police autrichienne a reçu en prêt une 911 Carrera aux couleurs bleu foncé, rouge et argent de Porsche pour marquer la collaboration de longue date des autorités avec le constructeur de voitures de sport de Stuttgart. Lors de la remise, le Dr. Helmut Eggert, ancien dirigeant de Porsche en Autriche, a déclaré: «Notre partenariat avec la police a une longue tradition».

Et d’ajouter: «Dans les années 1960 et 1970, il n’était pas rare de croiser une voiture de police ou de gendarmerie Porsche avec des gyrophares». Aujourd’hui encore, la Porsche de 370 ch pourchasse les chauffards sur les autoroutes de la république alpine et ce, jusqu’à 293 km/h, s’il le faut.

La Lamborghini Huracán (Italie)

Ciao Bella: après huit ans de service et 150 000 kilomètres parcourus, la police italienne a réformé son véhicule le plus connu, la Lamborghini Gallerdo. Mais le pays du citron n’est pas en deuil pour autant, car le successeur à la Gallerdo a déjà été nommé et il porte également l’insigne du taureau. C’est donc en présence du Premier ministre que la police italienne a pris en service une Lamborghini Huracán.

Équipée d’un moteur V10 et de 610 ch, elle roule pour la bonne action. Car, sa mission principale ne consiste plus uniquement à pourchasser les criminels, mais également à transporter d’urgence du sang et des organes. Dernièrement, la police a sauvé la vie d’un patient de l’hôpital Gemelli à Rome en livrant en moins de trois heures un rein de donneur prélevé à 500 kilomètres de là, dans la ville de Padoue.

a Lykan HyperSport (Abou Dhabi)

Qui a la plus rapide? Le concours de la voiture de police la plus sportive est particulièrement apprécié aux Émirats arabes unis. Vu le budget, ce n'est pas tant le prix que les performances qui décident de l'intégration dans le parc de véhicules de patrouille. C'est ce qui s'est passé en 2015, lorsque la police d'Abou Dhabi s'est procuré une Lykan Hypersport de 3,4 millions de dollars.

Cette supercar, qui se rapproche visuellement d'un croisement entre la R8 et la 720S, mais qui, avec ses 780 ch, semble les semer toutes les deux, est issue d'une petite série limitée à sept véhicules du constructeur libanais W Motors. Le moteur boxer six cylindres 3,7 litres à double turbocompresseur catapulte la Lykan de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Le constructeur annonce une vitesse de pointe de 385 km/h. Reste à savoir si les gyrophares résisteront à ces conditions extrêmes. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les chauffards en fuite à Abou Dhabi ont de très mauvaises cartes en main.

Aston Martin One-77 (Dubaï)

Mais on trouve encore plus exclusif, plus rapide et plus cher, dans l’émirat voisin. Le parc automobile de la police de Dubaï comprend entre autres une BMW i8, une Porsche 918 Spyder, une Mercedes-Benz SLS AMG, une Ferrari FF, une Lamborghini Aventador, une Bugatti Veyron et une Aston Martin One-77. Cette dernière a été présentée en 2009 au Salon de l’automobile de Genève et mise au service des forces de l’ordre quatre ans plus tard, pour 1,8 million de dollars. Limitée à 77 exemplaires, la supercar dispose d’une carrosserie en aluminium fabriquée entièrement à la main et d’un châssis monocoque en fibre de carbone.

Sous le capot de construction légère se cache un moteur atmosphérique V12 de 7,3 litres de 760 ch. Avec une vitesse de pointe de 355 km/h, la supercar britannique fait de l’autoroute son terrain de chasse. Si, malgré sa puissance monstrueuse, un fugitif parvenait à semer la police sur le bitume et à prendre la direction du désert, celle-ci aurait toujours un Brabus B63S 700 Widestar à sa disposition, la bête noire des criminels.