Au Luxembourg: Les vols de moins de 2 heures bientôt interdits au Findel?

Une pétition veut interdire les vols de moins de deux heures au départ de Luxembourg. Pixabay

«Les voyages en avion contribuent considérablement aux émissions de CO 2 , l'un des principaux gaz à effet de serre responsables du changement climatique», déplorent les auteurs d'une pétition publique ouverte aux signatures depuis ce mercredi. Le texte réclame l'interdiction des vols de moins de deux heures au départ de l'aéroport du Findel. «Les voyages en train offrent une alternative pratique et écologique aux vols court-courriers», estiment les pétitionnaires. En tout cas, ce n'est pas une alternative plus économique…

Si les auteurs de la pétition avaient gain de cause, c'en serait fini des vols entre le Luxembourg et Paris, Amsterdam, Berlin ou encore Londres. Ces courtes connexions constituent une part importante de l'activité de l'aéroport de Luxembourg, que ce soit pour des voyages d'affaires ou des voyageurs qui rejoignent un autre aéroport pour un second vol plus long. Mais, pour les pétitionnaires, «en interdisant les vols entre le Luxembourg et les villes européennes desservies par le train, nous pourrons réduire considérablement notre empreinte carbone, protéger notre environnement et lutter contre le changement climatique».

Faut-il interdire les vols courts depuis le Luxembourg? Oui, ce sera meilleur pour la planète. Non, c'est pratique pour un aller-retour sur la journée pour le business ou pour aller prendre un long-courrier. Quand les trains seront tous à l'heure, peut-être. Je ne sais pas.

En tout, 18 pétitions ont été ouvertes aux signatures et feront l'objet d'un débat public si elles atteignent les 4 500 signatures. Une autre concerne les avions et réclame la possibilité d'accepter les chiens en cabine, quelle que soit leur taille, quitte à leur acheter un billet. Côté animaux, une ambulance pour les animaux domestiques dans tout le pays est demandée, de même que la création d'un cimetière pour animaux domestiques dans le sud du pays.

La carafe d'eau dans les restaurants fait aussi son grand retour dans la liste des nouvelles pétitions. Un texte demande en effet qu'elle soit gratuite, alors qu'il a déjà été annoncé que l'eau du robinet serait payante. Un congé paternité porté à 25 jours, des mandats communaux et nationaux raccourcis d'un an ou encore la suppression de la première classe dans les trains sont aussi réclamés.

Êtes-vous prêts à payer pour une carafe d'eau du robinet au restaurant? Non, et puis quoi encore? Oui, les restaurateurs payent bien leurs factures d'eau.

Des sanctions pénales plus sévères contre d'une part les crimes économiques comme la corruption ou l'évasion fiscale et, d'autre part, contre les discriminations, violences, discours de haine et mobbing font l'objet de deux pétitions distinctes. Un pétitionnaire réclame la suspension du congé collectif, le temps que les entreprises de la construction se refassent une santé en cette période de crise.

Enfin, des pétitionnaires demandent un programme de prévention de la dépression dans toutes les écoles secondaires du pays et l'introduction d'un cours obligatoire pour apprendre aux enfants «à prendre soin d'eux-mêmes». Des pistes pour éviter «dépressions et maladies mentales» qui sont, selon les auteurs de la pétition, «de plus en plus fréquents». L'intégralité des pétitions est disponible sur petitions.lu.