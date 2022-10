Voyage : Les vols vers l'Algérie reprennent depuis Lorraine Aéroport

Le dernier vol d'Air Algérie depuis Lorraine Aéroport datait du 16 mars 2020: l'aéroport lorrain a indiqué lundi, qu'après plus de deux ans et demi d'interruption, le trafic allait reprendre entre la Lorraine et l'Algérie.

Du 31 octobre 2020 au 25 mars 2023, les rotations s'effectueront comme ceci: 4 vols par semaine de et vers Alger (lundi, mardi, mercredi et samedi) et un vol par semaine de et vers Constantine.