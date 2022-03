«Les voyages m'ont donné les plus grandes leçons de ma vie»

LUXEMBOURG - De passage au festival Diractors,

Emmanuelle Béart a pris

le temps d'un café pour

répondre aux questions

de L'essentiel.

L'essentiel: Dans votre nouveau film «Vinyan» vous jouez une femme qui perd son enfant dans le tsunami. Comment vous vous êtes préparée à cette situation extrême?

Emmanuelle Béart: Pour les acteurs, les choses ne sont pas si intellectuelles. On met une robe et c'est parti. Après, on a tendance à beaucoup expliquer, mais souvent c'est faux. Au tournage, c'est l'imagination qui compte.

Comment avez-vous vécu cette situation extrême devant la caméra?

J'ai dit: ça, c'est mon corps, ça c'est ma tête, vas-y, prends-les! Mais ce n'est possible quand il y a de la confiance. J’ai pas besoin de dialoguer beaucoup. J’aime bien sentir les choses, j’aime bien être frustrée des choses. A partir du moment où ça m’intéresse, j’y vais. Je pars sur une curiosité de l’autre.

C'était le même sentiment pendant le shooting du livre «Cubra Libre», sorti en août, dans lequel vous posez nue?

Cubra libra n'a jamais été un livre dans ma tête. C'était avant tout un moment de complicité entre femmes que j'ai partagé avec ma copine, la photographe Sylvie Lancrenon. Mais j'ai toujours dit que ne je ferais pas de promo pour le livre. Peut-être que j'en parlerai dans quelques années.

Qu’est ce que c’est pour vous, la sensualité?

Chacun vit la sensualité d’une façon très différente. C’est quelque chose qui n’est pas du domaine du réfléchi, mais du sensoriel. C’est la façon d’être là où on est, le rapport de soi dans un environnement. Ça peut être très dérangeant.

Votre rapport à la sensualité, était-il différent quand vous étiez jeune?

Quand j’étais très jeune, il y avait des passages où je n’étais pas du tout confortable dans ma peau, des rejets, des moments de dégoût. C’est important de trouver des compagnons pour dépasser ces stades. Et un jour, on découvre qu’il faut se réconcilier avec soi-même. Des fois, c’est la vie qui fait ça toute seule.

Vous avez tourné en Thailande…

C’était un tournage heureux, mais difficile, physique. On était févrieux, on avait une telle obsession. Quand on rentrait le soir on n’avait qu’une seule envie, y retourner.

Comment vous vivez les moments juste avant que la caméra tourne?

J’aime pas de silence. C’est bien qu’un réalisateur déconne jusqu’à la dernière seconde. On est extrêmement concentré sur le fond. Donc, ça ne dérange pas.

Le Luxembourg est la fin de votre tournée de promo pour «Vinyan»…

Actrice, c'est un métier de voyage. C'est ma première passion! Dans les fiches qu'on remplit à l'école, je mettais toujours «voyageuse».C'est très drôle de voyager avec un film. En Asie, on a pas du tout eu le même accueil. Les voyages m'ont donné les plus grandes leçons de ma vie, les vrais voyages, où on va vers les autres.

En quoi les Luxembourgeois étaient spécifiques dans leur accueil?

On est maintenant dans une vraie fatigue. On voyage et on parle encore du même film. Mais maintenant on est entré dans un stade où ça devient intéressant, où on lâche des choses.

Cela fait un an que vous avez terminé le tournage. Le film, est il déjà oublié?

Non, je suis très nostalgique. J’ai fait un autre film et la vie continue après, mais je n’ai pas envie d’oublier. L’aventure était trop hallucinante pour l’oublier.

On vous a comparé aux actrices comme Juliette Binoche. De quoi on a besoin pour être une bonne actrice?

J’ai tellement pas été élevée dans ce monde, mais dans les vignes, au bord de la mer. Donc moi, je puise vraiment comme un animal. J’ai les pieds sur terre.

Et enfin, je ne sais pas si ça m’intéresse d’être une bonne actrice. Dans une crise, une fois, j’ai appelé mon réalisateur et il m’a engueulé. «Une bonne actrice… c’est 98% de concentration et 2 % de talent».

Vous avez joué au théâtre. Vous comptez y revenir?

Oui, j’ai envie de refaire du théâtre, avec des gens bizarres. Je veux y retourner avec mon cahier et mon crayon, creuser ce que c’est qu’un texte.

Le festival «diractors» accueille des acteurs-réalisateurs. Quand passez vous derrière la caméra?

Si seulement j'étais plus construite... C'est très fragmenté ce que j'écris. Souvent j’étais en colère contre le regard et je ne supportais pas. Je suis comme une chef d’entreprise, j’ai besoin de m’imposer. Mais j'ai compris qu'il fallait revenir.