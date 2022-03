PLagiat – Les White Stripes ont l'armée dans le collimateur

Les White Stripes, un duo composé de Jack et Meg White, avait menacé d'engager des «actions fortes» contre l'armée pour faire arrêter la campagne, se disant «insulté» par le fait que la vidéo pouvait suggérer que le groupe avait cédé sa chanson pour un clip appelant à intégrer l'armée. «Les White Stripes soutiennent l'armée de ce pays», explique le duo. «Simplement, nous ne voulons pas être un pion dans ce conflit et nous espérons que nos troupes reviendront rapidement saines et sauves à la maison».