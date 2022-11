Les Winterlights n’attendent plus que vous!

«Toutes les équipes sont très motivées avant d’attaquer un marché de Noël 'normal'», souligne Alexandre d’Outremont, chef de projet au Wanterpark de la Kinnekswiss. «Malheureusement pour nous, sans patinoire, mais on a hâte de revoir le public. Avec la crise énergétique, on a dû s’adapter. On propose des grillades et des burgers de première qualité, mais aussi un grand bar où il sera possible de déguster des boissons chaudes. On a installé une scène couverte où on accueillera des DJ’s et des groupes de musique. La grande nouveauté, c’est notre stand avec une énorme meule à parmesan où on pourra préparer des pâtes à la truffe ou à la bolognaise».