Course aux clics : Les Youtubeurs McFly & Carlito vont faire une pause

Les deux vidéastes, icônes de la plateforme en France, ont annoncé qu’ils ne produiraient plus de vidéos. Ils sont lassés de la course aux clics.

«Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux invités, aux concepts, qu’on a tant aimée et tant pratiquée, n’a plus le même goût car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d’autant plus fatigante qu’elle n’est plus inédite ou nouvelle», a regretté McFly, David Coscas de son vrai nom, sur Instagram.