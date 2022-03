A l'approche de Halloween – Les zombies envahissent les grandes villes

À l'approche de Halloween : Les zombies envahissent les grandes villes

Du sang, des lambeaux de peau ou des mâchoires déchaussées, les milliers de participants de la Zombie Walk ont rivalisé d'originalité un peu partout dans le monde.

Déjà la semaine dernière, plus de 20 000 personnes sont descendues dans les rues de Santiago au Chili. Armés de piquets et de couteaux ensanglantés, les visages d'une extrême pâleur, marqués de profondes blessures, ou portant des masques dignes des films d'horreur les plus effrayants, ils ont marché deux kilomètres, un événement présenté comme un «acte culturel».