Panique en France – Les zombies interdits à cause des faux clowns?

Le 20 octobre, un homme déguisé en clown qui terrorisait des passants en brandissant une arme factice à Douvrin (dans Pas-de-Calais) a été condamné à six mois de prison avec sursis, alors que les jours précédents une série d'incidents de ce genre avaient été signalés dans diverses localités du Nord/Pas de Calais. Le sud de la France a également vu se produire ce genre d'excentricité, souvent lié à des paris sur les réseaux sociaux. Samedi, 14 adolescents habillés en clown et porteurs de pistolets, de couteaux et de battes de base-ball ont été interpellés sur le parking d'un lycée d'Agde (Hérault), placés en garde à vue et remis en liberté dimanche.