Guerre en Ukraine: Les évacuations continuent après la destruction partielle d’un barrage

Les évacuations massives continuent mercredi dans le sud de l’Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakhovka, qui a provoqué des inondations dans de nombreuses localités le long du Dniepr et dont Moscou et Kiev s’accusent mutuellement.

«La situation la plus difficile a lieu dans le district de Korabelny de la ville de Kherson. Jusqu’à présent, le niveau de l’eau s’est élevé de 3,5 mètres, plus de 1 000 maisons sont inondées», dans cette cité reprise aux Russes par les Ukrainiens en novembre 2022, a déclaré dans un communiqué le chef de cabinet adjoint de la présidence ukrainienne, Oleksiï Kouléba. Les évacuations vont se poursuivre mercredi et dans les prochains jours par bus et par train, a-t-il dit.