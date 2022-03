Los Angeles : Leslie Jones en veut beaucoup à Jessica Alba

L'actrice du remake de «Ghostbuster» est très déçue par l'entreprise de la star. Elle lui a exprimé son mécontentement sur Twitter.

Jessica Alba risque de voir l'image de sa société, The Honest Company, se ternir après le coup de gueule de Leslie Jones. En effet, l'actrice du remake de «Ghostbusters», cliente régulière de cette entreprise, a fait savoir à la star que ses dernières commandes n'avaient vraiment pas répondu à ses attentes. Furieuse, la comédienne lui a exprimé mardi ses reproches sur Twitter. «Ok @Honest, vous venez de perdre une bonne cliente. @jessicaalba, s'il te plaît, fais en sorte que ta société se remette à fonctionner. J'ai été cliente de votre entreprise pendant plus de trois ans maintenant, et mes trois dernières commandes ont été un cauchemar. J'ai dépensé trop d'argent chez vous pour que cela arrive». La plaignante n'a toutefois pas donné plus de détails sur ses déconvenues.