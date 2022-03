Dario Battestini : «Les pâtes sont nutritives, faciles à préparer et conviviales»

Comment Dario Battestini explique-t-il le succès populaire des pâtes ? « C’est un produit naturel, nutritif, facile à préparer et convivial » précise-t-il.

Chez les pâtes Maxim, il faut au minimum 8 heures pour concevoir un paquet de pâtes, de la mise en route de la machine à l’étape finale de l’emballage.

Les pâtes sont séchées à une température allant jusqu’à 58 degrés pour conserver les protéines. Les spaghettis et les tagliatelles demandent quant à elle jusqu’à 18 heures. Maxim Pasta ne propose que des pâtes sèches.

Un clin d'oeil à tous les Luxembourgeois qui le connaissent

Maxim Pasta n'échappe pas à la flambée des prix des matières premières et concède devoir augmenter ses prix pour faire face. «C’est inévitable. On a essayé de prendre en charge une grande partie de la hausse des prix de la semoule, le prix des œufs a également augmenté. Si on y ajoute les prix de l’énergie…» précise Dario Battestini, directeur technique commercial.

Quelles sont les pâtes dont raffolent les résidents luxembourgeois? «Les spaghettis sont nos pâtes les plus vendues au Luxembourg, suivies par les pâtes courtes comme les fusilli», explique Dario Battestini. Enfin, les «pâtes à soupe» sont surtout vendues pendant la période hivernale.

Dario Battestini l'assure, les Italiens connaissent ses pâtes. «Je ramène des spaghetti à notre fournisseur de machines, car ils ne connaissent pas de spaghettis fins», explique-t-il. Ne comptez pas sur le directeur technique commercial de Maxim Pasta pour trancher le fameux débat de la crème dans la sauce carbonara.

«Il y a différentes théories à ce sujet. Personnellement, je n'en utilise pas», assure-t-il. Je les laisse un peu revenir, je mets les oeufs en fin de cuisson, presque à la dernière minute». Conseil du patron : les lardons ne doivent pas être fumés, ces derniers coupent le goût de l’œuf.

Maxim Pasta emploie 10 personnes et produit près de 1000 tonnes de pâtes de 46 formats différents. Chaque jour, l'entreprise qui fêtera bientôt son centenaire produit l'équivalent de la distance entre Luxembourg et Rome en spaghetti. «J'ai facilement fait ce calcul avec la longueur de nos spagatti» raconte Dario Battestini.

Ce dernier se prête au jeu des questions-réponses sur la cuisson des pâtes. Ses conseils : ne pas saler après avoir mis les pâtes dans l'eau, ne pas mettre les pâtes avant que l'eau ne soit bouillonante, ne jamais mettre d'huile dans l'eau de cuisson, ne pas couvrir la casserole… Des conseils qui feront plaisir aux étudiants, mais pas que…

Née en 1922, il y a cent ans cette année, Maxim Pasta s'est fait une place incontournable dans le paysage culinaire luxembourgeois, en restant «à la même adresse depuis le premier jour», lance Dario Battestini, le directeur technique commercial de cette entreprise qui va fêter son premier siècle «le plus simplement possible, à cause de la pandémie».

Si Maxim Pasta tente de s'étendre à l'international («On est reconnus dans les pays voisins. La Belgique représente 10% de notre activité»), l'entreprise née grâce à une famille italienne venue s'installer au Luxembourg est n°1 au Grand-Duché. Le pays aime d'ailleurs les pâtes. «Au Luxembourg, d'après nos dernières statistiques, on mange 5,5 kilos de pâtes par an et par habitant. En France, c'est 5 kilos. L'Italie est loin devant avec 28 kilos», explique Dario Battestini.