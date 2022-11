Médias au Luxembourg : «L’essentiel» cartonne de plus en plus chez les frontaliers

LUXEMBOURG – Journal, site web et Radio: tous les médias de L’essentiel ont vu bondir leur audience parmi la population frontalière francophone et active au Luxembourg depuis 2017, selon la dernière enquête ILRES.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Après avoir déjà confirmé cette année leur progression au sein de la population résidente, les médias de L’essentiel ont plus que jamais le vent en poupe chez les frontaliers. C’est le résultat de l’étude frontalière menée par ILRES pour L’essentiel avec la participation de Maison Moderne. L’enquête a été conduite entre mi-septembre et fin octobre 2022 et a permis d’interroger 800 personnes (481 frontaliers français et 327 frontaliers belges) sur leur consommation de médias luxembourgeois. Et sur tous les terrains, L’essentiel cartonne.

Ainsi, les effets de la pandémie et du télétravail n’ont pas impacté durablement les audiences du quotidien «L’essentiel» qui passe, en cinq ans, de 70 900 à 75 900 lecteurs soit une progression de 7%. Avec 21 400 frontaliers belges et 54 500 frontaliers français, c’est 44 % de la population frontalière et active au Luxembourg qui s’informe via notre journal.

L'audience de lessentiel.lu a le plus augmenté

Le site lessentiel.lu est le media de L’essentiel dont l’audience a le plus augmenté depuis le dernier sondage en 2017. Elle passe de 37 300 internautes à 64 200, soit une progression de 72%. Au total, 37% de la population frontalière francophone s’informe chaque jour via le site ou l’application de L’essentiel. Dans le détail, ce sont 47 300 frontaliers français et 16 900 frontaliers belges. Et la tendance se confirme pour L’essentiel Radio. L’unique radio luxembourgeoise en langue française a progressé de 36 % depuis 2017 et atteint aujourd’hui 34 200 auditeurs frontaliers contre 25 617 il y a cinq ans. Cela représente 20 % des auditeurs frontaliers du Grand-Duché.

Maison Moderne, avec Paperjam et Paperjam.lu, affiche aussi de belles performances avec une couverture de 26 % des frontaliers via le magazine et 11 % à travers le site paperjam.lu. Si l’on cumule ces chiffres avec ceux de la dernière étude ILRES Plurimedia 2022-II sur les résidents, L’essentiel informe chaque jour 197 500 internautes (67 % de résidents et 33 % de frontaliers) mais aussi 180 500 lecteurs (58% de résidents, 42% de frontaliers) et enfin 93 700 auditeurs (64% de résidents, 36% de frontaliers).