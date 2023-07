Etats-Unis: L’essor des applis de rencontres entre réfractaires aux vaccins

Dans un groupe Facebook privé de rencontres amoureuses, une certaine Renee, 35 ans, tente de présenter ses meilleurs atouts: sportive, danseuse de kizomba et... non-vaccinée. Si la pandémie de Covid-19 s’éloigne, des applications, sites internet et groupes sur les réseaux sociaux continuent de servir d’entremetteurs aux célibataires qui honnissent les vaccins et souscrivent aux théories, maintes fois réfutées, sur leurs dangers supposés sur l’ADN ou l’infertilité.