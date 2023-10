L’Estonienne Kontaveit remporte le Ladies Tennis Masters

Devant un parterre d’invités prestigieux, rassemblant personnalités politiques, entrepreneurs, acteurs du monde culturel, et un public venu très nombreux pour l’occasion, le Gymnase de La Coque a sacré, ce dimanche après midi au Kirchberg à Luxembourg, Anett Kontaveit pour cette deuxième édition du Luxembourg Ladies Tennis Masters.

Après avoir remporté un premier set très disputé et très équilibré (5-7), l’Estonienne Annett Kontaveit, 28 ans en décembre prochain et encore 2e au classement WTA en juin 2022, n’a laissé aucune chance, lors du 2e set (2-6) à l’Allemande Andrea Petkovic, 36 ans et 9e au classement WTA en octobre 2011.