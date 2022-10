Guerre en Ukraine: Les Ukrainiens prennent Lyman, ville «annexée» par la Russie

«Nous condamnons unanimement et fermement la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et la violation continue par la Russie de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’Ukraine», ont-ils ajouté. Le G7 regroupe les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Japon.