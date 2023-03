Cyclisme : L’étape et le maillot pour Roglic sur Tirreno-Adriatico

Le Slovène a remporté l’étape reine de la course italienne et signe un retour fracassant au premier plan.

Primoz Roglic est en forme et le prouve: déjà vainqueur la veille, le Slovène a remporté vendredi l’étape-reine de Tirreno-Adriatico, la seule comportant une arrivée au sommet, et profite de ce doublé pour endosser le maillot de leader.

Six mois après sa lourde chute sur la Vuelta, Roglic, 33 ans, est bel et bien de retour! Et dans une saison où il vise en priorité le Giro, sa décision d’anticiper sa reprise à l’occasion de «la course des deux mers» témoignait de sa confiance dans sa forme du moment.