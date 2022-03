En 2013 – L’Etat a fait des économies ponctuelles

En 2013 : L’État a fait des économies ponctuelles

LUXEMBOURG - En serrant la vis au niveau des dépenses et en



augmentant les impôts, l’État a réussi à épargner 932 millions d’euros.

Cette année, l’administration centrale devrait accuser un déficit de 814 millions d’euros, soit 1,8% du produit intérieur brut (PIB). Mais si le Luxembourg parvient à maîtriser son déficit, c’est en très grande partie grâce à des mesures ponctuelles, et certaines structurelles, décidées l’an passé par le gouvernement Juncker-Asselborn II.

Ces efforts, portant notamment sur les impôts des particuliers et des entreprises mais aussi sur la baisse des dépenses d’investissements, ont permis à l’État d’épargner 932 millions d’euros sur le budget (538 millions grâce à la baisse des dépenses et 394 millions avec la hausse des recettes). Dans le détail, le gouvernement a surtout réalisé des économies de circonstance en réduisant de 287 millions d’euros les investissements ou en revoyant les prestations sociales (chèques-service, allocation de rentrée, etc.) à la baisse pour un total de 103 millions d’euros.