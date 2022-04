Inondations : L’état de catastrophe nationale déclaré en Afrique du Sud

Des inondations ont fait au moins 443 morts dans la région de Durban la semaine passée en Afrique du Sud.

Les précipitations connaissent une accalmie depuis le week-end, et aucune nouvelle inondation n’est à craindre dans les prochains jours.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré lundi l’état de catastrophe nationale en Afrique du Sud, une semaine après les terribles inondations qui ont fait au moins 443 morts dans la région de Durban, sur la côte est, affectée par de graves pénuries d’eau et d’électricité.

«Le cabinet s’est réuni en session spéciale la nuit dernière et a décidé de déclarer l’état de catastrophe nationale», a déclaré le chef de l’État dans une allocution télévisée, évoquant «un désastre humanitaire». «Ce soir, nous sommes une nation unie dans le deuil», a ajouté Cyril Ramaphosa qui s’était rendu sur place mercredi. Quelque 10 000 soldats ont été déployés dans les zones sinistrées pour prêter main-forte aux secours débordés.

Les pluies diluviennes pendant une semaine ont entraîné des crues et des glissements de terrain meurtriers. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de la ville portuaire de 3,9 millions d’habitants dans le KwaZulu-Natal (KZN), ouverte sur l’océan Indien. Quelque 48 personnes sont toujours portées disparues, selon les derniers chiffres.

Accalmie

Les précipitations connaissent une accalmie depuis le week-end, et aucune nouvelle inondation n’est à craindre dans les prochains jours, selon l’Institut national de météorologie. Mais des milliers de personnes ont tout perdu dans l’effondrement de leur maison, tandis que des familles entières ont été décimées.

Certaines zones sont privées d’eau et d’électricité depuis lundi. Des camions-citernes tentent d’acheminer de l’eau potable mais des routes et des ponts sont toujours coupés. Des sans-abri ont entrepris de déblayer les routes contre quelques pièces réclamées aux rares automobilistes. Près de 80% du réseau d’eau potable est hors service, selon les autorités locales qui ont prévenu que le rétablissement prendra du temps.

L’armée a notamment déployé des plombiers et des électriciens. Le soutien aérien est renforcé pour acheminer des marchandises, et des systèmes de purification d’eau ainsi que des tentes pour les sinistrés seront installés. Des troupes appuyées par des hélicoptères étaient déjà présentes ces derniers jours aux côtés de la police et des secouristes lors des opérations d’urgence.