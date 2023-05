Russie: L’état de santé de l’opposant russe Kara-Mourza inquiète son épouse

Destiné à tuer

S’adressant à l’AFP en marge du Sommet de Genève pour les droits de l’homme et la démocratie, Evgenia Kara-Mourza dénonce «une pure et cynique vengeance du gouvernement russe». «Le régime voit clairement mon mari comme son ennemi personnel», affirme-t-elle, se référant aux deux empoisonnements qui étaient destinés à «tuer, pas à menacer».

Malgré les dangers, son mari n’a pas hésité à retourner en Russie et elle affirme avoir soutenu sa décision. «Bien sûr, ça me fait peur pour sa vie», a-t-elle dit, ses yeux sombres se remplissant de larmes, soulignant que «Vladimir et moi construisions soigneusement notre petit monde depuis des années, nos enfants, notre famille».

«Mais je sais pourquoi il se bat», a-t-elle dit, saluant le fait qu’«à travers tous ces risques, à travers toutes les attaques», il est resté «fidèle à lui-même». «Si je l’acceptais tel qu’il est il y a plus de 20 ans, ce serait assez hypocrite de ma part de lui demander de changer maintenant. Ce ne serait pas Vladimir. La seule option pour moi est de rester à ses côtés, de me battre avec lui et de me battre pour lui».