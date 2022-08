Pluies de mousson: L’état d’urgence décrété au Pakistan sous le déluge

1 / 3 Une famille avec ses biens patauge dans les eaux de pluie suite aux pluies et aux inondations de la mousson à Jamshoro, au Pakistan, le 26 août 2022. REUTERS Des ressortissants afghans et pakistanais traversent un couloir clôturé boueux après les fortes pluies de mousson, alors qu’ils entrent au Pakistan à un point de passage frontalier Pakistan-Afghanistan à Chaman, le 26 août 2022. AFP Des ressortissants afghans et pakistanais traversent un couloir clôturé boueux après les fortes pluies de mousson alors qu’ils entrent au Pakistan à un point de passage frontalier Pakistan Afghanistan à Chaman, le 26 août 2022. AFP

L’état d’urgence a été déclaré au Pakistan, en proie à des pluies de mousson d’une intensité exceptionnelle qui ont provoqué la mort de plus de 900 personnes et touché plus de 30 millions d’habitants, a annoncé vendredi le gouvernement. Plus de 900 personnes ont été tuées, dont 34 ces dernières 24 heures, en raison des pluies de mousson qui ont débuté en juin, a indiqué vendredi l’agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

Plus de 33 millions de personnes ont été «durement touchées», selon le bureau du Premier ministre pakistanais. Près de 220 000 maisons ont été entièrement détruites, et 500 000 gravement endommagées, a détaillé le NDMA. À Sukkur, dans la province de Sindh (Sud), particulièrement touchée, les habitants tentent de se frayer un chemin à travers les rues boueuses encombrées des débris charriés par les intempéries.

Selon les autorités, ces intempéries sont comparables à celles de 2010, année record au cours de laquelle 2 000 personnes avaient été tuées et près d’un cinquième du pays submergé par les pluies. La ministre du Changement climatique, Sherry Rehman, qui avait évoqué mercredi une catastrophe «d’une rare ampleur», a annoncé vendredi l’état d’urgence et lancé un appel à l’aide internationale.

De la sécheresse aux inondations

La mousson, qui dure habituellement de juin à septembre, est essentielle pour l’irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et destructions. Mais le Pakistan est particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. Il figure en 8e position des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes, selon une étude de l’ONG Germanwatch. En début d’année, une grande partie du pays a été en proie à une vague de chaleur, avec jusqu’à 51°C enregistrés à Jacobabad, dans la province du Sindh. Aujourd’hui, cette ville est touchée par des inondations qui ont endommagé des maisons, emporté routes et ponts.