Sri Lanka : L’état d’urgence renouvelé avant un vote clé

L’état d’urgence permet aux troupes d’arrêter et de détenir des suspects, et au président d’adopter des règlements qui annulent les lois existantes pour faire face à toute agitation. L’état d’urgence était déjà en place mais le Parlement ne s’était pas réuni pour ratifier la déclaration comme requis, et Wickremesinghe l’a prolongé à partir de lundi, «dans l’intérêt de la sécurité publique», a-t-il déclaré.