Agression d’Yvan Colonna – «L’Etat français n’est pas un assassin»

Agression d’Yvan Colonna : «L’État français n’est pas un assassin»

Le préfet de Corse a répondu lundi aux manifestants ayant donné de la voix depuis l’agression mercredi du militant indépendantiste, grièvement blessé par un codétenu en prison.

«C’est une écriture et un slogan qui font mal à un préfet», a déclaré Amaury de Saint-Quentin lundi.

«L’État français n’est pas un État assassin, l’État français n’a jamais été un État assassin, prétendre le contraire est contraire à la vérité», a déclaré lundi Amaury de Saint-Quentin, nouveau préfet de Corse, après l'agression d'Yvon Colonna en prison. «Je suis triste et malheureux de voir un tel slogan porté sur un territoire où la France et la République ont tant fait», a-t-il ajouté en référence au slogan en langue corse «Statu Francese Assassinu». «C’est une écriture et un slogan qui font mal à un préfet».