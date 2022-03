«Luxembourg for Tourism» – L’Etat reprend la main sur le tourisme

«Luxembourg for Tourism» : L’État reprend la main sur le tourisme

LUXEMBOURG - Exit l'Office national du tourisme (ONT), le «Luxembourg for Tourism» se constitue officiellement vendredi. La promotion du pays à l'étranger va être profondément modifiée.

Le Luxembourg va se doter d'une nouveau groupement économique dédié à la promotion de la destination Luxembourg à l'étranger. Lancé ce vendredi, le «Luxembourg for Tourism» remplace l'ONT (Office national du tourisme) «qui disparaîtra dans les mois à venir», a révélé à la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener. Plus qu'un lifting marketing, la création de cette nouvelle entité redistribue les cartes au niveau décisionnel.

Alors qu'ils composaient l'essentiel de l'ONT (200 membres), les communes et syndicats d'initiatives n'auront plus de pouvoir de décision. La nouvelle organisation donne en revanche une place prépondérante au secteur privé et autres professionnels du tourisme qui étaient jusqu'alors absents des discussions.