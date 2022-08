Belgrade: L’Etat serbe «ne peut pas annuler l’Europride»

Belgrade : L’État serbe «ne peut pas annuler l’Europride»

«En accord avec la majorité des membres du gouvernement et avec la Première ministre, la marche des fiertés, ou quel que soit le nom de cette chose, sera reportée ou annulée, comme vous voulez», a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic lors d’une conférence de presse samedi. «Simplement, à un moment donné, on ne peut pas tout gérer. Une autre fois, en des temps plus heureux», a ajouté le président, en expliquant que la Serbie était «sous pression», confrontée à «toutes sortes de problèmes».