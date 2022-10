Budget 2023 du Luxembourg: L’État veut «continuer à investir»: «L’austérité n’est pas la bonne réponse»

Yuriko Backes, ministre depuis janvier, a présenté son premier budget de l'État. Editpress/Fabrizio Pizzolante

«Ce n’est pas un budget d’austérité», a tenu à souligner mercredi Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, en présentant à la Chambre des députés le budget 2023 de l’État, le premier pour celle qui est arrivée en poste en janvier. «Par les temps qui courent, il faut continuer à investir dans notre pays, soutenir les ménages et les entreprises, de manière ciblée. Nous avons appris des crises précédentes que l’austérité n’est pas la bonne réponse», a-t-elle argumenté, après avoir rappelé qu’elle présentait «un budget de crise».

La situation macroéconomique

«Une guerre brutale a débouché sur une crise économique, l’Europe est directement touchée, après avoir subi la pandémie et toujours la crise climatique», analyse Yuriko Backes. Pour le moyen terme, elle se montre prudente: «Aujourd’hui, personne ne peut faire de pronostic sur l’économie».

Au Luxembourg, les prévisions tablent sur une croissance de 2% et sur une inflation de 2,8%, contenue par les mesures de la dernière tripartite. Le solde budgétaire, en excédent jusqu’en 2019, affichera un déficit de 2,8 milliards d’euros. «C’est toujours un problème lorsqu’il y a un déficit substantiel, mais le plus important est la trajectoire. Or, je pense qu’elle est bonne», juge Yuriko Backes. Dans le détail, elle anticipe des recettes de 24,5 milliards d’euros, contre des dépenses de 27,3 milliards. Les investissements publics seront portés «à un nouveau niveau record de 3,8 milliards d’euros en 2023, soit 4,6% du PIB».

En 2023, la dette publique est attendue à 26,3% du PIB, mais elle pourrait atteindre 29,5% en 2026. «L’objectif de ne pas dépasser 30% est inscrit dans l’accord de coalition», rappelle la ministre, qui fera «tout pour rester en dessous».

Une politique fiscale «responsable»

«La grande réforme fiscale n’est pas annulée, elle est reportée. Car l’État, depuis la pandémie, a dépensé 5,5 milliards d’euros» dans des mesures sociales, indique Yuriko Backes. Une adaptation du barème d’imposition à l’inflation, demandée par une partie de l’opposition, «coûterait environ 600 millions d’euros par an», selon la libérale. Elle ne veut pas non plus taxer davantage les entreprises, avec l’argument de «la compétitivité, notamment pour la place financière». Sur le sujet, elle appelle «à ne pas faire de hara-kiri», une expression qui a déclenché quelques rires à la Chambre.

Des mesures sociales

Dans la lignée du discours sur l’état de la Nation tenu la veille par Xavier Bettel, Yuriko Backes a rappelé que «47% des dépenses étaient consacrées au social». L’une des mesures fortes est l’augmentation du crédit d’impôt monoparental (CIM), porté de 1 500 à 2 505 euros. En plus, le plafond de revenu annuel pour y avoir droit passera de 35 000 à 60 000 euros. Davantage de personnes pourront bénéficier du crédit d’impôt sur le salaire minimum (SSM), grâce à l’adaptation des grilles par rapport à l’augmentation du SSM.

Le budget a été officiellement déposé en présence de Yuriko Backes, ministre des Finances, Fernand Etgen (président de la Chambre des députés, André Bauler, président de la commission Finances et Max Hahn, rapporteur du budget (de gauche à droite). Ils sont tous membres du DP. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Le logement

Le logement «reste un souci majeur pour de nombreuses personnes», reconnaît la ministre. Elle annonce des dotations en plus pour le Fonds spécial du développement du logement (192 millions d’euros) et rappelle la réforme à venir de la fiscalité en la matière, annoncée vendredi dernier. Pour limiter la spéculation, chaque contribuable ne pourra bénéficier de l’amortissement accéléré que pour deux logements mis en location. Enfin, le budget du ministère du Logement atteindra 192 millions d’euros.

Transition énergétique

L’État mettra sur la table «2,3 milliards d’euros pour décarboner le pays», affirme Yuriko Backes. La ministre a annoncé la baisse de la TVA sur les services de réparation et sur les achats de vélos (de 17 à 8%). Les transports publics sont «une priorité», la ministre ayant listé «la ligne Luxembourg-Bettembourg, le pôle d’échange, l’extension du tram». Les panneaux solaires bénéficieront d’une TVA à 3%, comme déjà annoncé. Enfin, «les biocarburants et bioliquides (combustibles produits à partir de biomasse) seront exonérés de la taxe CO 2 ».

La digitalisation

Au total, 116 millions d’euros seront mis sur la table l’an prochain afin d’aider les PME à se digitaliser. En plus d’aides fiscales, les moyens de la Luxembourg house of fintech (LHoFT) et de Luxembourg for finance (LFF) seront renforcés. Des primes à la connectivité des ménages ont aussi été annoncées. Pour les contribuables, le délai de dépôt de la déclaration d’impôt, en papier ou en ligne, sera porté au 31 décembre, au lieu du 31 mars habituellement. La mesure sera effective à partir de 2023, pour les revenus 2022.

La défense et le développement

Yuriko Backes a rappelé l’objectif de consacrer 1% du PIB à la défense. Pour ce faire, «nous allons notamment investir dans la cybersécurité», dit-elle. L’aide publique au développement sera quant à elle portée à 1% du revenu national brut, soit 544 millions d’euros en 2023. Yuriko Backes a insisté sur «la nécessité de la solidarité pour le Luxembourg».