Flower power: L’été sera hot et floral

Sexy en 3D

Du volume romantique

Chez Roksanda, Dries Van Noten et Richard Quinn, les fleurs sont elles aussi tout en volume, mais dans un esprit plus romantique: une énorme rose habille le dos d’une robe, orne une épaule ou le décolleté. Pour les accessoires, elles se retrouvent tout en délicatesse sur des boucles d’oreilles ou des sandales.

Imprimés XXL

Mais les imprimés n’ont pas dit leur dernier mot. Cet été, on mélange les motifs floraux, on les porte en total look ou on les choisit immenses et contemporains.