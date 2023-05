Etats-Unis: L’éthique de la Cour suprême et de ses juges scrutée au Sénat

La Cour suprême des États-Unis, naguère l’une des institutions les plus respectées du pays, voit son étoile pâlir, notamment à cause de récentes controverses liées à l’éthique de ses juges, que le Sénat va examiner dans le détail mardi. L’audience se déroule à un moment où la popularité de la Haute Cour, à majorité conservatrice, atteint son niveau le plus bas: 58% des Américains considèrent qu’elle fait mal son travail.