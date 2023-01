États-Unis : Leur chien avait de bonnes raisons de ne plus aller dans le jardin

Vincent Dashukewich et Olivia Unwin étaient en train de jouer avec leur pitbull Cali, quand ils ont remarqué que l’animal avait un comportement étrange. D’ordinaire gentil et obéissant, le chien grognait avec insistance près de la terrasse surélevée du jardin. Pour en avoir le cœur net, le couple domicilié à Plainville, dans le Connecticut, est allé inspecter la fameuse terrasse. Il s’est avéré que Cali avait de bonnes raisons de ne pas être tranquille: un ours noir avait choisi d’hiberner à cet endroit-là, raconte le New York Post.