Leur chien leur donne une bonne leçon

HEINERSCHEID - Quatre touristes partent lundi se promener. Mais ils se perdent et leur chien disparaît... jusqu'à ce qu'il réaparaisse un peu plus tard là où on ne l'attendait pas.

Pas très prévisibles, quatre promeneurs se retrouvent bien dépourvus, dans une forêt. Manque de chance, ils n’ont pas pensé à emporter de lampe de poche avec eux. Après avoir un tourné un bon moment, ils finissent par se perdre complètement.

En plus, ils ont également perdu en cours de route le chien qui les accompagnait. La nuit tombe quand ils se retrouvent sur la côte qui mène à Lieler, au dessus de Mateschleed. Vers 18 heure, n’ayant aucune idée de l’endroit où ils se trouvent, ils n’ont d’autre choix que d’appeler les secours.

Incroyable surprise

Une patrouille vient alors les chercher. Elle accompagne alors nos quatre imprudents touristes le long d’un chemin de randonnée jusqu’à l’orée du bois où là une voiture vient les chercher et les raccompagne jusqu’à leur camping à Lieler.

À l’arrivée, ils ont certainement la plus incroyable surprise de leur journée. Ils découvrent, stupéfaits, que leur chien, qu’ils croyaient perdu dans la forêt, est revenu au camping par ses propres moyens!