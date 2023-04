Leur crédit immobilier a explosé: «Le budget vacances a totalement disparu»

Se lancer dans l'achat d'un bien immobilier, c'est un projet de vie qui, pour beaucoup, tient du rêve qui se réalise. Et pourtant ces derniers mois, le rêve est devenu cauchemar pour un certain nombre de résidents face à l'explosion des taux d'intérêt des crédits immobiliers. «Notre crédit est passé de 2 600 euros à 4 050 euros. Nos projets de rénovation tombent à l’eau les uns après les autres. Et le budget vacances, comment dire, a totalement disparu», explique Damien, propriétaire depuis l'an dernier, avec son épouse, d'une «petite maison à rénover» à Differdange.

Le budget mensuel est devenu intenable, Damien parle même de «hold-up» financier. En octobre 2021, son couple devait apporter 50 000 euros pour espérer bénéficier d'un emprunt jusqu’à 900 000 euros à taux fixe. «Nous n’avions pas» cet apport, alors les acheteurs ont accepté une autre offre bancaire quelques mois plus tard: «La banque ne pouvait que nous suivre avec un taux variable, le taux fixe ne passant déjà plus». Le début de l'engrenage.

«Nous étions conscients du risque»

Pour ces vacances de Pâques, même résignation chez Paula, qui ne partira pas en vacances en famille. Cette résidente est propriétaire d'une maison depuis 2021 au Grand-Duché, pour laquelle elle doit débourser 670 euros de plus chaque mois depuis quelques semaines. «Avant, on pouvait se permettre de faire des petites escapades à l'étranger, des sorties au restaurant...», mais de 1 790 euros chaque mois, son crédit immobilier mensuel atteint aujourd'hui 2 464 euros. «Lorsque nous avons acheté, le taux fixe était de 4,65%, trop élevé pour nous», explique la jeune femme qui, avec son mari, a donc accepté une offre de prêt à taux variable. Un taux qui est passé en quelques semaines «de 1,4% à 4,15%».

«Nous étions conscients du risque mais à l'époque, personne ne prévoyait une telle augmentation. En ce moment on se sent perdus (...) Nous faisons de gros efforts et espérons que cette crise finisse au plus vite». Dernièrement, la Banque centrale du Luxembourg confirmait que le taux d’intérêt variable moyen des crédits immobiliers accordés aux ménages a progressé de deux points de base, à 3,53% en moyenne en février, contre 2,58% en décembre 2022. Il n'a jamais été aussi élevé depuis décembre 2008. Le taux d'intérêt fixe, lui, s'établit à 3,77%, un record également sur ces dernières années.

Et comment s'accorder un budget pour les vacances quand se loger coûte chaque mois près de 6 000 euros? C'est le cas pour Sonia et son compagnon, qui payent depuis un an 2 500 euros de prêt pour la construction de leur maison située à la frontière belge et 1 500 euros de loyer pour un autre logement en attendant la fin du chantier... Auxquels s'ajoutent 1 800 euros de remboursement d'un prêt personnel contracté pour constituer un apport de 160 000 euros, indispensable pour bénéficier du crédit immobilier dans le contexte actuel. «Il est difficile de partir en vacances ou s’accorder un budget pour le plaisir», résume le couple. Symptomatique.

