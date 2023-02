Shanna et Jonathan : Leur départ de France crée la polémique

Choqués par le cambriolage de leur maison sur la Côte d’Azur, en janvier 2023, Shanna Kress, 36 ans, et son fiancé Jonathan Matijas, 33 ans, avaient dit à leurs fans qu’ils ne se sentaient plus en sécurité en France. Les parents de Loüka songeaient même à déménager à l’étranger. Les deux «influenceurs» français ont désormais pris leur décision. Ils s’installeront à Bali, île indonésienne célèbre pour ses montagnes volcaniques, ses rizières, ses plages et ses récifs coralliens.

Si certains internautes ont soutenu les deux ex-candidats de téléréalité, d’autres, toujours prompts à donner leur avis qu'on ne leur a pas demandé, ont été sidérés par leur choix. «Bali ce n’est franchement pas la destination pour y vivre avec un petit en bas âge. Pour des vacances, c’est top, mais pour y habiter non! Le système de santé est déplorable, l’éducation moyenne et la pollution est terrible», a déploré l’un d’eux. D’autres ont ajouté que le taux de criminalité en Indonésie était énorme et qu’il ne fallait «pas comparer le ressenti lors d’un séjour vacancier et la vie au quotidien».