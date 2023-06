Boisson «made in Lux»: Leur gin de qualité est né aux confins du Mullerthal

«L’idée est venue spontanément, autour d’une bière. Au début, c’était de faire une eau-de-vie. On vient de la région du Mullerthal, connue pour ses vergers, et l’on voulait travailler sur des fruits comme les pommes, les poires, les mirabelles…», raconte Michel Schammel, cofondateur de l’entreprise Opyos, basée à Keiwelbach, localité de la Vallée de l’Ernz.

«Une passion pour cette boisson»

Ils s’orientent alors vers un produit qui leur semble plus porteur, tout en gardant la volonté de travailler avec des produits et des acteurs locaux. Cela sera le gin, «car on a tous les trois une passion pour cette boisson». Les premières bouteilles d’Opyos Luxembourg Dry Gin sortent il y a six ans, relevées notamment de huit ingrédients récoltés au Grand-Duché.