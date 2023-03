En Suisse : Leur husky est mort dans la voiture pendant qu'ils s'éclatent au festival

Des vingtenaires français n’avaient pas eu la présence d’esprit de déposer une gamelle d’eau, ni de laisser les fenêtres de leur véhicule garé dans un parking sous-terrain entrouvertes. À l’intérieur de l’habitacle, deux huskys muselés et enfermés dans le coffre avaient vécu l’enfer. La femelle était décédée d’hyperthermie et le mâle, en très mauvais état, avait pu être sauvé in extremis.