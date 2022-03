Leur mariage continue de cartonner sur le Net

lessentiel.lu vous en parlait en juillet dernier: un couple de jeunes mariés a décidé de soigner son entrée à l'église. Un énorme buzz sur YouTube avec plus de 25 millions de visionnages à ce jour. Rien que du bonheur...

Kevin Heinz et Jill Peterson, un couple de jeunes mariés de St-Paul, dans le Minnesota s’est uni le 20 juin dernier. Les mariés voulaient que leur cérémonie soit un moment unique et ont donc décidé de bouleverser les traditions. Ils ont eu l’idée d’arriver à l’autel en dansant sur le tube de Chris Brown «Forever» en étant précédés par leurs demoiselles et garçons d’honneur.