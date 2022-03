Leur mariage fait le tour du web

La danse effectuée par un couple de jeunes mariés au milieu de l’allée d’une église crée actuellement un buzz énorme sur Internet. Plus de dix millions d'internautes l'ont visionnée.

Kevin Heinz et Jill Peterson, un couple de jeunes mariés de St-Paul, dans le Minnesota s’est uni le 20 juin dernier. Les mariés voulaient que leur cérémonie soit un moment unique et ont donc décidé de bouleverser les traditions. Ils ont eu l’idée d’arriver à l’autel en dansant sur le tube de Chris Brown «Forever» en étant précédés par leurs demoiselles et garçons d’honneur.