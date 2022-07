Entrepreneurs luxembourgeois: Leur projet de cohabitation intergénérationnelle primé à Tallinn

Avec WeConnect, Ivo Silva et Clémentine Offner, deux résidents de 20 ans, souhaitent mettre en relation des étudiants à la recherche d'un logement et des personnes âgées qui ont de la place chez elles pour les accueillir. Ils ont représenté le Luxembourg et défendu leur projet à Tallinn (Estonie) au concours JA Start-Up. S'ils n'ont pas remporté le titre de JA Europe Start-Up of the Year, le duo luxembourgeois a gagné le FedEx Award qui prenait en compte plusieurs critères: l'innovation, la connexion de nouveaux marchés, la durabilité, l'aspect social.