Produit luxembourgeois: Leur thé est aromatisé à l’ortie

Après la pomme, le cassis. Ortea vient juste de lancer un nouveau goût pour son thé glacé. La jeune entreprise luxembourgeoise, sise à Ettebruck, le fabrique à la ferme du Klingenbour, depuis début 2022. L’exploitation installée à Bridel fournit la base, le jus de pomme bio. «On s’y réunit deux à trois par mois avec des étudiants et des amis pour l’embouteillage. On sort environ 10 000 bouteilles par mois et ensuite, soit on livre directement nos clients, soit nos dépositaires dans le pays», explique Daniel Freichel, 28 ans.