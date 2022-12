Feu! Chatterton: Leur tournée triomphale va faire escale à la Rockhal

Comment conclure en beauté une année de tournée à guichets fermés, faisant suite au succès de l’album «Palais d’argile» et ses trois nominations aux Victoires de la musique? Feu! Chatterton a choisi de sortir fin novembre un double album live, enregistré lors de leur concert au Zénith de Paris, en avril dernier.

Ça y est! Notre album live est à vous! C’est dix ans de vie de groupe, dix ans de concerts quintessenciés en un soir au Zénith. Deux heures et quart de joie pure, de transe, de communion et d’amour», expliquait le groupe français à la sortie du disque. Pour les fans, c’est l’occasion de vivre, ou de revivre, un grand moment de live, et de se plonger dans l’atmosphère si particulière des concerts enflammés de Feu! Chatterton, qui ont fait sa réputation.